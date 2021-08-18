Происшествия

Полицейские поймали подростков, осквернивших могилы в Невеле

Полиция установила личности двух подростков, которых подозревают в осквернении захоронений на кладбище у собора Святой Троицы в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, повреждено 16 надгробий. В полицию обратился настоятель храма.

Подозреваемые — местные жители 16 и 17 лет. В настоящее время их доставили в МО МВД России «Невельский». Решается вопрос о привлечении подростков к установленной законом ответственности.