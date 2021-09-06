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Экс-руководителя псковской «Родины» выпустили из СИЗО

Экс-руководителю Псковского регионального отделения партии «Родина» Константину Вилкову не стали продлевать срок содержания под стражей. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. В связи с чем принято такое решение, не уточняется.

Напомним, ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника и обвиняемого Константина Вилкова об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Срок содержания под стражей продлили до 1 сентября включительно.

Ранее, 10 июня, Константину Вилкову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г» части 2 статьи 163 УК РФ, пункта «б» части 2 статьи 241 УК РФ. Речь идет о вымогательстве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и об организации проституции.

Часть 2 статьи 163 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Пункт «б» части 2 статьи 241 УК РФ - организация проституции с применением насилия или с угрозой его применения. Санкция этой части статьи – лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.