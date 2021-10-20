Происшествия

Псковская полиция выявила ряд нарушений указа о ковидных ограничениях

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории города Пскова вечером 22 октября выявили факты нарушения требований указа губернатора, связанных с коронавирусными ограничениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в увеселительном заведении на улице Олега Кошевого стражи порядка пресекли незаконное проведение дискотеки, в отношении организатора составили протокол об административном правонарушении.

А в помещении кальянной на Октябрьском проспекте полицейские установили факт незаконного предоставления услуг по раскуриванию кальяна. Организатора этого мероприятия также привлекут к установленной законом ответственности. Кроме того, административные протоколы составили в отношении 17 гостей заведения.

Кроме того, в ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники полиции в семи торговых точках города изъяли в общей сложности около 150 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

Содействие в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудникам полиции оказывало управление Росгвардии по Псковской области.