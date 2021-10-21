Власти Псковской области ужесточили антикоронавирусные ограничения

В Псковской области усилены ограничения по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. 21 октября губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Напомним, что накануне в связи с усложнением эпидобстановки президент России Владимир Путин подписал указ об установлении на территории страны нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября.
Целый ряд ограничений коснулся сферы образования. С 25 октября по 3 ноября в школах региона объявлены осенние каникулы. В этот же период в дошкольных учреждениях будет организована работа дежурных групп для детей работающих псковичей. С 25 и по 29 октября колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение.
Также с 25 октября по 7 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования. Для детей будет приостановлена работа кружков, секций, а также спортивные тренировки. В качестве исключения — тренировки, которые проводятся для подготовки к участию в официальных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план. На этот же период будет приостановлено действие льготных проездных билетов для школьников и студентов.
Уже с 25 октября по 7 ноября под запретом будет работа детских игровых комнат (центров).
Кроме того, продлевается запрет проведения массовых мероприятий, за исключением религиозных, а также профессиональных и официальных спортивных соревнований, включенных в календарный план, целью которых является формирование спортивных сборных команд области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
Усилены ограничительные меры в отношении пожилых граждан. Лица старше 65 лет с 25 октября должны соблюдать самоизоляцию. За исключением медицинских работников и специалистов организаций, которые определены указом.
На дистанционный режим работы на период с 25 октября по 7 ноября переводится 30% работников всех организаций, включая пожилых граждан.
Текст указа губернатора опубликован на официальном портале нормативных правовых актов