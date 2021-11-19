Происшествия

Суд не стал заключать под стражу избившего водителя скорой помощи псковича

Суд не стал заключать под стражу молодого человека, который избил в Пскове водителя скорой медицинской помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

«Судья вынесла решение не заключать молодого человека под стражу, предварительное следствие по данному факту продолжается», - сказал собеседник ПЛН.

Напомним, 16 ноября 20-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился возле торгового комплекса на улице Коммунальной в Пскове. Там он учинил скандал с фельдшером и водителем автомобиля скорой медицинской помощи, которые, по его мнению, долго ехали на вызов к его знакомой. В ходе конфликта мужчина нанес водителю множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. Водитель получил телесные повреждения в виде переломов и кровоподтеков.