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Псковичу предъявили обвинение в избиении водителя скорой помощи

Псковичу предъявили обвинение в избиении водителя скорой помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Сотрудники ведомства в настоящее время расследуют уголовное дело в отношении 20-летнего псковича.

По версии следствия, около 1.00 16 ноября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился возле торгового комплекса на улице Коммунальной в Пскове. Здесь он учинил скандал с фельдшером и водителем автомобиля скорой медицинской помощи, которые, по его мнению, долго ехали на вызов к его знакомой. В ходе конфликта мужчина нанес водителю множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. Водитель получил телесные повреждения в виде переломов и кровоподтеков.

По итогу совместной работы с полицейскими, следователям удалось установить личность нападавшего.

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В настоящее время сотрудники регионального СУ СК России задержали псковича в процессуальном порядке и предъявили ему обвинение в совершении преступления по пунктам «б», «д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, их хулиганских побуждений).