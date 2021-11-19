Происшествия

В Острове ищут виновников ночного заезда по цепным мостам

Полиция устанавливает граждан, которые в темное время суток катались на автомобиле по цепным мостам в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Очевидцы в социальных сетях рассказали, что нетрезвые мужчина и подросток катались по памятнику архитектуры, а затем, «врубив музыку, танцевали на мосту».

Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях. «Сотрудники ГИБДД уже устанавливают граждан, изображенных на фото. Они будут привлечены к установленной законом ответственности», - сообщили в ведомстве.