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Интерактив: Гонки по пешеходному цепному мосту в Острове. Новый сезон
И какой же русский не любит быстрой езды? Разве что только тот, который находится в пешеходной зоне и меньше всего ожидает здесь встречи с владельцем транспортного средства. Ну вот, скажем, идет житель Острова или турист по уникальному, недавно отреставрированному цепному мосту, а тут – раз – какая-нибудь стритрейсерша или байкер!
Пешеходный цепной мост в Острове продолжает привлекать любителей быстрой езды. Всего несколько месяцев назад все обсуждали (а многие – осуждали) молодую женщину, выложившую в Сеть видео своей поездки на авто. История вызвала большой резонанс, женщину нашли в Петербурге и оштрафовали.
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Интерактив: Гонки по пешеходному цепному мосту в Острове. Новый сезон
И какой же русский не любит быстрой езды? Разве что только тот, который находится в пешеходной зоне и меньше всего ожидает здесь встречи с владельцем транспортного средства. Ну вот, скажем, идет житель Острова или турист по уникальному, недавно отреставрированному цепному мосту, а тут – раз – какая-нибудь стритрейсерша или байкер!
Пешеходный цепной мост в Острове продолжает привлекать любителей быстрой езды. Всего несколько месяцев назад все обсуждали (а многие – осуждали) молодую женщину, выложившую в Сеть видео своей поездки на авто. История вызвала большой резонанс, женщину нашли в Петербурге и оштрафовали.
Теперь пришло время лихих мотоциклистов.
Они гоняют по уникальному пешеходному мосту взад-вперед, пугая прохожих и оглашая окрестности ревом моторов. К слову, ранее затруднявшие въезд на мост бетонные блоки убраны с обеих сторон.