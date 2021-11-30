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В Корытовском лесопарке задержали распространителей наркотиков

Трех человек, распространяющих наркотики, задержали в Корытовском лесопарке в Пскове. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Игорь Сподынюк.

«Совместно с Росгвардией у нас организованы регулярные рейды на территорию данного лесопарка. На сегодняшний день за незаконное распространение наркотиков там задержали трех подозреваемых, кроме того, там же нескольких человек задержали с признаками состояния наркотического опьянения, их направили на медицинское освидетельствование», - рассказал Игорь Сподынюк.

По словам начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону, правоохранителям удалось снизить активность потребителей и распространителей наркотиков в данном лесопарке.

Напомним, в ноябре 2021 года в редакцию Псковской Ленты Новостей поступило сразу несколько сообщений о распространении наркотиков на территории Корытовского лесопарка.

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Местные жители сообщали, в частности, о том, что на территории лесопарка были обнаружены около 50 разрытых закладок наркотиков.