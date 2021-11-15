Происшествия

Более 50 разрытых закладок наркотиков обнаружены в Корытовском лесопарке. ФОТО

Псковская Лента Новостей проверила информацию, присланную читателями в рубрику «Интерактив» о том, что в Корытовском лесопарке наркозависимые лица раскапывают мох в поисках закладок.

Сегодня, 16 ноября, корреспондент ПЛН выехал в Корытовский лесопарк и убедился в том, что дорога на территории лесопарка неоднократно проезжена, имеются многочисленные места, в которых разрыт мох.

Во время обхода лесопарковой зоны было найдено более 50 мест под деревьями, где был разрыт мох, и в которых могли находиться закладки наркотиков.

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Напомним, в непосредственной близости от лесопарка расположен детский сад и центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Псковская Лента Новостей призывает правоохранительные органы и исполнительную власть обратить внимание на указанную проблему и взять ее решение на контроль.