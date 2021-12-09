Происшествия

Самогонщик из Палкино раскаялся в суде и пожертвовал деньги зоозащите

50-летнего жителя поселка Палкино осудили за производство, хранение и сбыт самогона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В сентябре мужчина кустарным способом, без применения должной процедуры очистки, изготовил около 50 литров самогона, не обладая при этом сведениями о его качестве и безопасности. Произведенную жидкость он хранил у себя дома с целью сбыта, а 28 сентября продал продукцию.

Согласно заключению эксперта, самогон содержал сивушные масла: метилацетат, этилацетат, 1-пропанол, изобутанол, изоамиолол в количестве, превышающем допустимые нормы. Как пояснили в прокуратуре, подобные пищевые продукты представляют опасность для жизни и здоровья потребителей, признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, пояснил, что в целях заглаживания вреда, причиненного преступлением, сделал пожертвование в зоозащитную организацию. Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей со сроком оплаты до 1 февраля 2022 года. По решению суда весь самогон уничтожат.