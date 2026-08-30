Над Псковской областью сбили шесть беспилотников - губернатор

За сутки в небе Псковской области нейтрализовано 6 украинских БПЛА, сообщил в Мах губернатор Михаил Ведерников.

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«Будьте внимательны и осторожны, при звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, не приближайтесь к обломкам!» - предупредил губернатор.

При наблюдении полёта или падения БПЛА он попросил незамедлительно максимально подробную информацию сообщать по телефону 112 или 8(8112) 72-52-00.

Всего силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника.