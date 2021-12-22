Происшествия

Провалившийся под лед мужчина скончался в Гдовском районе

Провалившийся под лед мужчина скончался в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС России.

Когда мужчина 1955 года рождения провалился под лед, на помощь ему поспешил прийти находившийся рядом мужчина 1986 года рождения. Однако, из-за грузной комплекции первого, оперативно вытащить его не удалось, рассказали в ведомстве.

На помощь прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Гдова. Вместе они смогли достать из-подо льда провалившегося мужчину.

На момент извлечения из воды он еще был жив. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи забрали пострадавшего в медучреждение, но вскоре констатировали его смерть.