Мотобуксировщик провалился под лед Чудского озера

Мотобуксировщик провалился под лед при движении по Чудскому озеру вблизи деревни Ветвеник Гдовского района 21 декабря. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, никто не пострадал.
«Текущий декабрь не отличается устойчивой погодой. Ледовый покров сформировался, но не имеет достаточной прочности, свидетельством чему является приведенный случай», - отметили в отделе безопасности людей на водных объектах центра государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС.
В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет выхода населения на лед. Несоблюдение запрета является нарушением статьи 2.29 закона области от 4 мая 2003 года №268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». За это предусмотрен штраф.
Что касается выезда на лед транспортных средств, то запрет выезда на лед действует независимо от времени года и погодных условий, за исключением движения на транспортных средствах по специально оборудованным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ледовым переправам, добавили в МЧС.
Жителей Псковской области призвали не подвергать свою жизнь неоправданному риску, не выходить на лед до установления устойчивого ледяного покрова и отмены запрета выхода.