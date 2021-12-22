Происшествия

Мотобуксировщик провалился под лед Чудского озера

Мотобуксировщик провалился под лед при движении по Чудскому озеру вблизи деревни Ветвеник Гдовского района 21 декабря. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, никто не пострадал.

«Текущий декабрь не отличается устойчивой погодой. Ледовый покров сформировался, но не имеет достаточной прочности, свидетельством чему является приведенный случай», - отметили в отделе безопасности людей на водных объектах центра государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС.

В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет выхода населения на лед. Несоблюдение запрета является нарушением статьи 2.29 закона области от 4 мая 2003 года №268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». За это предусмотрен штраф.

Что касается выезда на лед транспортных средств, то запрет выезда на лед действует независимо от времени года и погодных условий, за исключением движения на транспортных средствах по специально оборудованным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ледовым переправам, добавили в МЧС.

«В области более 3 000 водоемов, и все граждане должны представлять себе, что оказавшись на тонком льду в критической ситуации, нужно рассчитывать, прежде всего, на свои силы, поскольку если даже удалось вызвать помощь аварийно-спасательных служб, надо учитывать время их прибытия и развертывания. А при нахождении человека в ледяной воде на счету каждая минута: охлаждение наступает очень быстро, и через 10 минут сердце просто может остановиться», - пояснили в ведомстве.

Жителей Псковской области призвали не подвергать свою жизнь неоправданному риску, не выходить на лед до установления устойчивого ледяного покрова и отмены запрета выхода.