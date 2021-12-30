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Подозреваемого в убийстве задержали в Пыталовском районе

Подозреваемого в убийстве задержали в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ.

В ночь на 1 января правоохранительные органы приняли сообщение о том, что в одном из населенных пунктов Пыталовского района, около дома, обнаружено тело 22-летнего местного жителя. Повреждения на теле молодого человека свидетельствоуют о криминального характера его смерти.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, к преступлению причастен другой житель Пыталовского района, с которым у потерпевшего в ходе новогоднего застолья произошел конфликт. Желая выяснить отношения, около 2 часов ночи 1 января потерпевший к дому подозреваемого, где получил два удара ножом в шею и спину. От полученных ранений он скончался.