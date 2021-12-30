Происшествия

На псковича с собакой в руках рухнула глыба льда, животное лишилось глаза

Глыба льда рухнула на мужчину, который выходил из здания на Рижском проспекте в Пскове. В руках пострадавший нес своего питомца. Информацию корреспонденту Псковской Ленты Новостей подтвердили в ветеринарном кабинете «ДоброВет», на выходе из которого произошел инцидент.

Фото: «Жесть по-псковски»

Ветеринарный кабинет располагается в доме №29/31 на Рижском проспекте. Здание находится в зоне ответственности управляющей компании ООО «Пароменское». 5 января пострадавший отправился вместе с питомцем к ветеринару, чтобы сделать животному прививку.

«Выходя из помещения на улицу, я держал щенка на руках, прижимая его к себе. Прошла доля секунды, огромная глыба льда рухнула с крыши дома. Сильнейший удар выбил питомца из рук. Маленький окровавленный щенок беспомощно дергался и скулил. Сразу, оперативно, щенок был прооперирован. Наша семья от всего сердца благодарит персонал клиники "ДоброВет" за спасение нашего долгожданного члена семьи. К большому сожалению, Джеку не удалось спасти глазик, и пока мы (собака - ред.) очень боимся (выходить - ред.) на улицу. Уважаемые родители, берегите себя, своих детей и животных», - написал пострадавший мужчина в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

В диспетчерской управляющей компании корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили, что пока не располагают информацией о случившемся. За комментарием предложили обратиться позже. При этом в своей публикации в социальной сети пострадавший пскович предупредил об опасности повторения инцидента.

«Хочу обратить внимание, что наледь с крыши упала не вся! Огромная глыба несет смертельную опасность окружающим. Обратились в ООО "Пароменское", диспетчер сказала: "Приходите 10 января, у нас выходные". В голове не укладывается, как такое может быть? Уважаемые работники, отвечающие за безопасность нас и наших близких, Джек - это не просто собака, жена хотела собаку 35 лет, сын загадал собаку на Новый год вместо телефона! Я обещал ему медали на выставках... Вы там отдохнете, снимите лед с крыши, нам еще долго на уколы ходить!» - добавил пскович.