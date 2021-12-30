На псковича с собакой в руках рухнула глыба льда, животное лишилось глаза

Глыба льда рухнула на мужчину, который выходил из здания на Рижском проспекте в Пскове. В руках пострадавший нес своего питомца. Информацию корреспонденту Псковской Ленты Новостей подтвердили в ветеринарном кабинете «ДоброВет», на выходе из которого произошел инцидент.
Фото: «Жесть по-псковски»
Ветеринарный кабинет располагается в доме №29/31 на Рижском проспекте. Здание находится в зоне ответственности управляющей компании ООО «Пароменское». 5 января пострадавший отправился вместе с питомцем к ветеринару, чтобы сделать животному прививку.
В диспетчерской управляющей компании корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили, что пока не располагают информацией о случившемся. За комментарием предложили обратиться позже. При этом в своей публикации в социальной сети пострадавший пскович предупредил об опасности повторения инцидента.
«Хочу обратить внимание, что наледь с крыши упала не вся! Огромная глыба несет смертельную опасность окружающим. Обратились в ООО "Пароменское", диспетчер сказала: "Приходите 10 января, у нас выходные". В голове не укладывается, как такое может быть? Уважаемые работники, отвечающие за безопасность нас и наших близких, Джек - это не просто собака, жена хотела собаку 35 лет, сын загадал собаку на Новый год вместо телефона! Я обещал ему медали на выставках... Вы там отдохнете, снимите лед с крыши, нам еще долго на уколы ходить!» - добавил пскович.