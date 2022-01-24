Происшествия

Двух дошкольников вернули в детский сад псковские полицейские

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили местонахождение двух 5-летних детей – мальчика и девочки, которые самовольно ушли из дошкольного образовательного учреждения в центре города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сообщение о пропаже детей поступило от администрации детского сада.

По имеющейся информации, дошкольники покинули территорию учреждения и через весь город отправились на автобусе в гости к своему приятелю на улицу Труда. Именно там по ориентировке из дежурной части их обнаружили сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.

Детей привели в отдел полиции, куда уже приехали и их родители. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства инцидента. Проводится работа с администрацией детского сада, полиция города Пскова планирует принять соответствующие меры реагирования для недопущения подобных случаев впредь.