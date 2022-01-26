Происшествия

Великолучанка угрожала ножом ребенку из-за отказа дать ватрушку

Жительница деревни Гречухино Великолукского района, которая несколько дней назад пришла с вилами на участок односельчан и начала бить сельскохозяйственным инструментом припаркованный там автомобиль, уже не первый раз пугает местных жителей своими поступками.

Поврежденное транспортное средство было припарковано у этого дома. Фото: Людмила Буракова

Так, в январе 2022 года дети катались в деревне на ватрушках. К одному из мальчиков подошла та женщина с трехлетним ребенком и попросила дать ватрушку покататься. Мальчик отказал и пояснил, что уже собрался идти домой. В ответ великолучанка стала грозиться зарезать ребенка и достала из кармана перочинный нож.

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