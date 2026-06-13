В Великих Луках разыскивают женщину в красной куртке

52-летнюю Елену Королеву разыскивают в Великих Луках. Об этом сообщили в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

Ориентировка: Поисковый отряд «СЛЕД», Великие Луки

Последний раз Елену Королёву видели в ночь на 8 июня в Великих Луках — у ларька на улице Зверева, 10. По информации отряда, 7 июня женщина заходила в этот ларёк вместе с молодым человеком из общежития, расположенного по тому же адресу (Зверева, 10). С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Примету: Рост 178 см, худощавая. Возможно, была одета в брюки и красную куртку.

Поисковый отряд просит всех, кто располагает важными сведениями сообщить об этом в полицию или поисковому отряду «След» по телефону +79113767676 .