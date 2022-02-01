Происшествия

Гдович украл у пенсионерки три стиральные машины

52-летний гдович украл у пенсионерки три стиральные машины и швейную машинку. Похищенное имущество мужчина вынес через окно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в квартире дома на улице 25 Октября в Гдове. Мужчина разбил стекло в оконном проеме и через образовавшееся отверстие похитил три стиральные машины, швейную машинку, металлические трубы и другое имущество. Кроме того, из сарая, сорвав замок, злоумышленник украл изделия из металла.

Потерпевшая местная жительница 1955 года рождения сообщила о краже в полицию. Размер причиненного ущерба уточняется.

По имеющимся сведениям, задержанный полицейскими мужчина продавал краденное. По факту кражи возбудили уголовное дело, часть похищенного изъяли при обыске. Ведется расследование, добавили в ведомстве.