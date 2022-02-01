Происшествия

Названа предварительная причина пожара в Великолукском районе, в котором погибли сожители

Предварительной причиной пожара в жилом двухквартирном доме в деревне Шелково Великолукского района стало неосторожное обращение с огнем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Напомним, при пожаре погибли двое человек – сожители. В пресс-службе пояснили, что на месте пожара были обнаружены тела мужчины 1974 года рождения и женщины 1980 года рождения.

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Сообщение о возгорании поступило 2 февраля в 21.15. Квартира №1 выгорела изнутри, огонь повредил кровлю на площади 30 квадратных метров. В квартире №2 огонь повредил крышу на площади 15 квадратных метров.