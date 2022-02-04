Происшествия

Неизвестные подожгли квартиру в Пскове

Неизвестные подожгли квартиру в многоэтажке в Пскове утром 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на четвертом этаже дома на улице Инженерной поступило в 8.45. Сгорела входная дверь в двухкомнатной квартире. Прихожая закопчена по всей площади. Предположительно, причиной пожара стал поджог.

Кроме того, в 15.56 в деревне Пыжово Пустошкинского района загорелась баня. Огонь повредил потолок. Предположительной причиной стала неисправность дымовой трубы.