Жилой дом горел на улице Гагарина в Опочке 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 11:23. Дом выгорел изнутри по всей площади.

Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники. Огнеборцами спасены две хозяйственные постройки.

В этот же день в 14:11 в деревне Выстрелово Палкинского муниципального округа сгорело неэксплуатируемое строение. Вероятной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали три специалиста областной пожарной охраны и одна единица техники.