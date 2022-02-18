Происшествия

Псковская школьница оплатила тест на беременность украденной картой

Несовершеннолетняя предстанет перед судом в Пскове по обвинению в хищении денег с банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летней школьницы», - говорится в сообщении. Девочку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).

3 октября обвиняемая нашла на улице Пушкина в городе Пскове утерянную банковскую карту, снабженную устройством бесконтактной оплаты. Находку школьница присвоила себе и за два дня совершила почти два десятка покупок на территории областного центра в виде напитков, продуктов питания, а также аптечной продукции, расплачиваясь за товар бесконтактным способом на сумму, не превышающую 1000 рублей за одну операцию.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, среди аптечных покупок были, в частности, лубриканты и тест на беременность.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.