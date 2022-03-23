Еще одно уголовное дело по факту получения взятки в филиале ПсковГУ завели в Великих Луках

В Великих Луках возбудили еще одно уголовное дело по факту получения взятки деканом факультета . Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по Псковской области.
Фото: СУ СК РФ по Псковской области
Следственные органы возбудили новое уголовное дело в отношении декана одного из факультетов филиала ПсковГУ в городе Великие Луки. Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, в феврале 2022 года подозреваемый получил от студента взятку в размере 27 тысяч рублей за выставление в зачетной книжке оценок по предметам без сдачи экзамена и проверки знаний.
Сейчас следователи совместно с полицейскими устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.