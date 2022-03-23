Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Главней всего погода в доме
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
о рынке недвижимости
Господин Рейтингомер
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Клиника косметологии нового поколения преображает псковичей
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
сахарная лихорадка
сравниваем цены на продукты
 
 
 
ещё Происшествия 23.03.2022 11:170 Рыбак на мотособаке пропал в Печорском районе 23.03.2022 19:450 Карантин по бешенству ввели в Пскове из-за покусавшего женщину кота 23.03.2022 19:100 Еще одно уголовное дело по факту получения взятки в филиале ПсковГУ завели в Великих Луках 23.03.2022 16:211 Замначальника псковской полиции назвал более подверженную коррупции сферу 23.03.2022 15:530 В полиции назвали основные коррупционные преступления в Псковской области 23.03.2022 15:370 Около 100 коррупционных преступлений выявили в Псковской области за год
 
 
 
Самое популярное 21.03.2022 22:235 Псковичка погибла под колесами КамАЗа на улице Леона Поземского 22.03.2022 15:3822 Псковская оппозиционная журналистка Светлана Прокопьева уехала из России 21.03.2022 16:100 Снег в конце марта прогнозирует псковский гидрометцентр 20.03.2022 19:343 Фотофакт: «Угон» продуктовой тележки 20.03.2022 16:4012 Видеофакт: В Пскове начали обеспыливать улицы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Еще одно уголовное дело по факту получения взятки в филиале ПсковГУ завели в Великих Луках

23.03.2022 19:10|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках возбудили еще одно уголовное дело по факту получения взятки деканом факультета . Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы возбудили новое уголовное дело в отношении декана одного из факультетов филиала ПсковГУ в городе Великие Луки. Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в феврале 2022 года подозреваемый получил от студента взятку в размере 27 тысяч рублей за выставление в зачетной книжке оценок по предметам без сдачи экзамена и проверки знаний.

Сейчас следователи совместно с полицейскими устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Теги: #ПсковГУ #коррупция #взятка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие способы сохранения сбережений вы выбрали в текущих условиях?
В опросе приняло участие 290 человек
23.03.2022, 20:000 Интерактив: Чертова дюжина пеньков 23.03.2022, 19:450 Карантин по бешенству ввели в Пскове из-за покусавшего женщину кота 23.03.2022, 19:300 О новых правилах получения справки на владение оружием напомнили псковичам 23.03.2022, 19:200 Два автомобиля столкнулись у пешеходного перехода в Пскове
23.03.2022, 19:100 Еще одно уголовное дело по факту получения взятки в филиале ПсковГУ завели в Великих Луках 23.03.2022, 18:500 Антитеррористическую безопасность образовательных учреждений обсудили в Пскове 23.03.2022, 18:400 Александр Котов о санкциях и росте цен 23.03.2022, 18:271 Борис Елкин осмотрел самую старую котельную Пскова
23.03.2022, 18:170 Мораторий на проверки земельных участков объявил псковский Росреестр 23.03.2022, 18:150 Мокрый снег и до +11 градусов прогнозируют в Псковской области 24 марта 23.03.2022, 18:000 Коррупция появилась вместе с появлением государств — эксперт 23.03.2022, 17:500 Nestle приостанавливает в России продажу брендов KitKat и Nesquik
23.03.2022, 17:410 Возможны трудности с открытием сайтов ПЛН и ЦДИ из-за проблем с RU-CENTER 23.03.2022, 17:400 Александр Котов: В вооруженном конфликте между братскими народами заинтересованы отдельные страны 23.03.2022, 17:330 Псковский перинатальный центр получил статус клинического 23.03.2022, 17:300 В Псковской области планируют выполнить все мероприятия по госпрограммам
23.03.2022, 17:230 ВТБ отменяет комиссию при оплате школы и детских садов в «ВТБ Онлайн» 23.03.2022, 17:110 Реализацию программы капремонта и меры поддержки предпринимателей рассмотрят депутаты на площадке Собрания 23.03.2022, 17:060 Александр Котов: Ситуация подталкивает к кардинальному пересмотру межбюджетных отношений 23.03.2022, 17:040 Совет Федерации принял поправки в закон о ветеранах спецоперации
23.03.2022, 16:590 Новым клиентам Сбера дадут бесплатный токен для получения электронной подписи 23.03.2022, 16:550 Опасное сливочное масло обнаружили в псковской психбольнице 23.03.2022, 16:500 Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран 23.03.2022, 16:370 Как открыть и развивать некоммерческую организацию, расскажут псковичам
23.03.2022, 16:270 Регионы РФ смогут перенести срок погашения задолженности по бюджетным кредитам 23.03.2022, 16:240 Александр Котов: Ни в коем случае нельзя допустить репрессивных мер 23.03.2022, 16:220 Дочь погибшей под колесами КамАЗа псковички забрала ее собаку из приюта 23.03.2022, 16:211 Замначальника псковской полиции назвал более подверженную коррупции сферу
23.03.2022, 16:130 Ажиотажный спрос на продовольствие в России фактически спал — Путин 23.03.2022, 16:110 Росгвардейцы победили в областных соревнованиях по гиревому спорту 23.03.2022, 16:070 Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России 23.03.2022, 16:060 В УМВД высказались о материальной благодарности псковским полицейским
23.03.2022, 16:020 Александр Котов предупредил об опасности ограничения цен 23.03.2022, 15:580 Банк России возобновит торги акциями на Мосбирже 23.03.2022, 15:560 Уличная дискотека с динозавром пройдет в Великих Луках 23.03.2022, 15:530 В полиции назвали основные коррупционные преступления в Псковской области
23.03.2022, 15:480 Сбер начал прием заявок по льготной программе поддержки системообразующих предприятий 23.03.2022, 15:390 Александр Котов: Сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы отменять выборы 23.03.2022, 15:370 Около 100 коррупционных преступлений выявили в Псковской области за год 23.03.2022, 15:340 Ветер со скоростью более 25 метров в секунду ожидается в Псковской области
23.03.2022, 15:290 (Без)работная Псковщина 23.03.2022, 15:280 В Печорах уборщица обокрала управляющую кафе 23.03.2022, 15:230 Законопроект о переобучении отцов в декрете внесли в Госдуму 23.03.2022, 15:000 Музей и театр в Великих Луках посетили псковские школьники по Пушкинской карте
23.03.2022, 14:530 «Дом Советов»: Александр Котов о вызовах и угрозах 2022 года. ВИДЕО 23.03.2022, 14:520 Скидки на майонез «Прасковья Молочкова» объявили в «Магните» 23.03.2022, 14:390 Россиян призвали проверять информацию о ситуации на товарном рынке 23.03.2022, 14:350 Временный мост через реку Шелонь открыли в Дедовичском районе
23.03.2022, 14:290 Александр Котов отметил роль ФАС в борьбе с ростом цен 23.03.2022, 14:280 Незрячий путешественник проведет лекцию в Пскове 23.03.2022, 14:262 Комики из Пскова отправились на кастинг телепрограммы «Открытый микрофон» 23.03.2022, 14:240 На границе в Псковской области задержали девять следующих в Евросоюз иностранцев
23.03.2022, 14:110 Александр Котов назвал правильным признание Instagram и Facebook* экстремистскими 23.03.2022, 14:092 Российский эксперт предложил альтернативу офисной бумаге 23.03.2022, 14:088 Кинотеатр «Победа» закрылся в Пскове 23.03.2022, 14:040 Александр Котов: Невозможно изолировать такую страну, как Россия
23.03.2022, 14:010 Петербургские студенты примут участие в конкурсе на лучший проект сохранения Гремячей горы 23.03.2022, 13:410 Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили самовольно покидать РФ 23.03.2022, 13:390 Александр Котов о спецоперации: 24 февраля — это дата, к которой планомерно все двигалось 23.03.2022, 13:341 Производство скота и птицы на убой упало более чем на 20% в Псковской области
23.03.2022, 13:270 «Новые люди» обозначили задачу на выборах в Псковской области 23.03.2022, 13:193 Роспотребнадзор не рекомендует псковичам запасаться продуктами 23.03.2022, 13:080 Более 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области, шестеро умерли 23.03.2022, 13:070 Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине
23.03.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом советов» с Александром Котовым 23.03.2022, 12:560 «Гайд-парк»: Тамара Новицкая - новое лицо «Новых людей». ВИДЕО 23.03.2022, 12:509 Международный речной порт планируют построить в Пскове 23.03.2022, 12:470 Великолучанина с двумя банками наркотиков задержали в Тверской области
23.03.2022, 12:433 Администрация просит у псковичей помощи в борьбе с контрабандой 23.03.2022, 12:370 Глухонемого псковича продолжают разыскивать полицейские 23.03.2022, 12:264 Сотрудникам производственной базы «Экопрома» вручили благодарности 23.03.2022, 12:180 «PROПРАВО»: О кредитном договоре. ВИДЕО
23.03.2022, 12:131 Интерактив: Не на высоте 23.03.2022, 12:110 Турнир по художественной гимнастике пройдет в Пскове 23.03.2022, 12:030 «Дом Советов»: Александр Котов о вызовах и угрозах 2022 года 23.03.2022, 12:000 Лавров назвал антироссийские действия приговором западной цивилизации
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru