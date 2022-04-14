Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тверские управленцы
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Господин Рейтингомер
Новая политическая реальность
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Современный центр обслуживания
Денис Иванов о бюджете Пскова
Geely по специальной цене
петухам здесь не место
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
школа без второго иняза
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
 
 
 
ещё Происшествия 14.04.2022 10:110 В Псковской области по капле крови вычислили виновного в убийстве 8-летней давности 18.04.2022 14:400 Великолучанин обезобразил ножом лицо мужчине и попал под суд 18.04.2022 12:030 В магазине на улице Советской в Пскове выявили фальшивые деньги 18.04.2022 11:180 В Пскове молодого человека задержали за попытку украсть продукты 18.04.2022 11:050 Псковская таможня пресекла перевозку запрещенных таблеток в автобусе 18.04.2022 07:380 Несколько построек сгорели в Псковской области за сутки
 
 
 
Самое популярное 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022 20:380 В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими 11.04.2022 18:130 Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 11.04.2022 15:150 Более 400 беженцев с Донбасса прибыли в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Великолучанин обезобразил ножом лицо мужчине и попал под суд

18.04.2022 14:40|ПсковКомментариев: 0

53-летний мужчина в Великих Луках предстанет перед судом по обвинению в совершении двух преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

Нетрезвый злоумышленник стал инициатором конфликта на территории боксов, используемых для авторемонтных мастерских в районе улицы Заслонова в Великих Луках. С использованием ножа он нанес телесные повреждения двум гражданам. Один из пострадавших получил тяжкий вред здоровью по признаку обезображивания лица, второй – легкий вред.

Мужчине предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части второй статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и пунктами «д», «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Санкции статей предусматривают альтернативные виды наказаний, максимальное из которых – 10 лет лишения свободы.

Теги: #великие луки #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 11 человек
18.04.2022, 14:420 «Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве 18.04.2022, 14:400 Великолучанин обезобразил ножом лицо мужчине и попал под суд 18.04.2022, 14:200 Автомобили не разъехались на трассе Псков — Гдов, пострадали двое 18.04.2022, 14:151 «Единая Россия» представит кандидатов на все вакантные мандаты в Псковской области
18.04.2022, 14:020 «Постскриптум»: О ситуации в обкоме КПРФ, прививке за деньги и границе на замке. ВИДЕО 18.04.2022, 14:020 780-ю годовщину Ледового побоища отметили в Пскове 18.04.2022, 13:560 День без осадков и до +16 градусов прогнозируют псковские синоптики 19 апреля 18.04.2022, 13:490 Более 1300 псковских семей получают выплату на второго ребенка из маткапитала
18.04.2022, 13:320 Дошкольник пострадал в ДТП в Великих Луках 18.04.2022, 13:260 Александр Козловский заявил о скорой отмене роуминга между Россией и Белоруссией 18.04.2022, 13:250 В Пскове открылось отделение реабилитации для постковидных больных 18.04.2022, 13:210 Менее 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
18.04.2022, 13:200 «Экопром» доставил партию мусорных контейнеров в псковские деревни 18.04.2022, 13:181 Лазерное шоу к 350-летию Петра I пройдет на территории Псковского кремля 18.04.2022, 13:080 От коронавируса в Псковской области умерли еще четыре человека 18.04.2022, 13:060 «Гайд-парк»: Александр Козловский о перспективах Союзного государства России и Белоруссии. ВИДЕО
18.04.2022, 13:040 Схема движения автобуса №2 «Вокзал - Балтийская» изменится в Пскове 18.04.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 18.04.2022, 12:510 Аграрии Псковской области приступили к севу зерновых 18.04.2022, 12:410 «Постскриптум»: О ситуации в обкоме КПРФ, прививке за деньги и границе на замке
18.04.2022, 12:400 Денис Иванов принял участие в субботнике в своем округе 18.04.2022, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 18.04.2022, 12:290 Пятерых пьяных водителей-рецидивистов задержали псковские полицейские 18.04.2022, 12:220 В филиале псковской поликлиники появится компьютерный томограф с контрастом
18.04.2022, 12:030 В магазине на улице Советской в Пскове выявили фальшивые деньги 18.04.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 18.04.2022, 11:420 «Нетленку» представила на выставке в Пскове местная художница 18.04.2022, 11:350 В новом филиале псковской поликлиники появится электронное обслуживание 
18.04.2022, 11:270 «Киа» и «Фольксваген» столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 18.04.2022, 11:250 «Гайд-парк»: Александр Козловский о перспективах Союзного государства России и Белоруссии 18.04.2022, 11:180 В Пскове молодого человека задержали за попытку украсть продукты 18.04.2022, 11:110 Демонтаж вывесок из-за нарушений дизайн-кода начнется в Пскове через полтора месяца
18.04.2022, 11:050 Псковская таможня пресекла перевозку запрещенных таблеток в автобусе 18.04.2022, 11:002 МегаФон выходит в сегмент продаж восстановленной техники 18.04.2022, 10:570 Ремонт филиала поликлиники №2 продолжается в Пскове. ФОТО 18.04.2022, 10:521 Не делать выводов и не называть свидетелей – чем запомнилось очередное заседание суда по делу о резонансном ДТП?
18.04.2022, 10:440 Мучительное закрытие YouTube 18.04.2022, 10:350 Бизнесмен Руслан Мурадалиев станет гостем программы «Деловой понедельник» 18.04.2022, 10:260 Двух человек госпитализировали после столкновения автомобиля с деревом в Великолукском районе 18.04.2022, 10:181 «Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков
18.04.2022, 10:120 Госдума начала рассматривать законопроект о регулировании «продленок» в школах 18.04.2022, 10:010 Два жителя Великих Лук пострадали при съезде «Нивы» в кювет 18.04.2022, 09:530 Признавшаяся в любви Пскову Светлана Немоляева отмечает 85-летие 18.04.2022, 09:440 Перекресток улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове закроют на ремонт 19 апреля
18.04.2022, 09:380 День всемирного наследия отмечается 18 апреля 18.04.2022, 09:370 Водитель мотоблока «Титан» пострадал при столкновении с грузовиком в Усвятском районе 18.04.2022, 09:300 Принять участие в онлайн-конференции «Бизнес 24» предлагают псковичам 18.04.2022, 09:120 Рекламным площадкам в России могут снизить налог на прибыль
18.04.2022, 08:530 Синоптики обещают жителям Северо-Запада до 16 градусов тепла 18.04.2022, 08:350 ЦБ России возобновил возможность продажи наличной валюты в банках 18.04.2022, 08:160 Страстная неделя началась у православных верующих 18.04.2022, 07:570 День победы Александра Невского на Чудском озере отмечается 18 апреля
18.04.2022, 07:380 Несколько построек сгорели в Псковской области за сутки 18.04.2022, 07:190 Группа «Комната бывших» представит Псков на крупном музыкальном фестивале Северо-Запада 18.04.2022, 07:000 Через Сочи за границу запустят 246 авиамаршрутов из регионов 17.04.2022, 22:254 Фотофакт: Совы в городе
17.04.2022, 21:550 Псковский велосипедист завоевал золото в многодневной гонке в Сочи 17.04.2022, 21:400 Великолучанин предстанет перед судом за кражу телевизора и ноутбука 17.04.2022, 21:150 Российский сомнолог рассказал, как снизить уровень тревоги перед сном 17.04.2022, 20:410 Фотофакт: На перекрестке Розы Люксембург - Народная в Пскове ограничили проезжую часть
17.04.2022, 20:250 В России запустили магазин приложений для пользователей Android 17.04.2022, 19:590 В преддверии Пасхи псковичам напомнили о правилах пожарной безопасности 17.04.2022, 19:360 Легковой автомобиль попал в ДТП в Великолукском районе 17.04.2022, 19:170 Правительство России увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
17.04.2022, 18:520 Выставка «Хлеб и камень» петербургской художницы пройдет в Пскове 17.04.2022, 18:303 Об опасности ручной стирки рассказала россиянам врач-невролог 17.04.2022, 18:110 Учитывать погодные условия рекомендовали водителям в псковской ГИБДД 17.04.2022, 17:370 Вальс живьем
17.04.2022, 17:070 Российский терапевт назвала вызывающие вздутие живота продукты 17.04.2022, 16:380 Пропавшего почти три года назад великолучанина разыскивает полиция 17.04.2022, 16:150 Не занимать места парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья призвали псковичей 17.04.2022, 15:490 В Печорах состоится открытие сезона органных концертов
17.04.2022, 15:190 До +14 градусов прогреется воздух на территории Псковской области 18 апреля 17.04.2022, 14:490 Лжесотрудница поликлиники украла у пожилой великолучанки почти 40 тысяч рублей 17.04.2022, 14:210 Судебное заседание по делу члена псковского «Яблока» Николая Кузьмина перенесли 17.04.2022, 13:580 За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели более 190 человек
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru