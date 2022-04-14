Происшествия

Великолучанин обезобразил ножом лицо мужчине и попал под суд

53-летний мужчина в Великих Луках предстанет перед судом по обвинению в совершении двух преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

Нетрезвый злоумышленник стал инициатором конфликта на территории боксов, используемых для авторемонтных мастерских в районе улицы Заслонова в Великих Луках. С использованием ножа он нанес телесные повреждения двум гражданам. Один из пострадавших получил тяжкий вред здоровью по признаку обезображивания лица, второй – легкий вред.

Мужчине предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части второй статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и пунктами «д», «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Санкции статей предусматривают альтернативные виды наказаний, максимальное из которых – 10 лет лишения свободы.