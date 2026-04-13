 
Происшествия

Сотрудницу почты в Пскове будут судить за присвоение более 400 тысяч рублей

Прокурор Пскова передал в суд уголовное дело против сотрудницы почтовой службы за присвоение денег, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, сотрудницы почтовой службы. Её обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ — присвоении, то есть хищении чужого имущества, которое было вверено виновному, с использованием служебного положения и в крупном размере.

В ходе следствия выяснили, что женщина похитила из сейфа почтовой службы денежные средства на сумму свыше 400 тысяч рублей, имея к нему доступ. Теперь уголовное дело рассмотрят по существу в суде.

Санкция части 3 статьи 160 УК РФ предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы с возможностью назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

