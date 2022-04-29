Происшествия

Очевидцы сняли на видео пожар у реки Великой в Пскове

Очевидцы засняли пожар на улице Чапаева у реки Великой в Пскове. Видео опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео здесь и далее: Ирина Сухамлинова / «Жесть по-псковски»

«Увидела огромное зарево, оно было изначально, и сразу же выбежала посмотреть, что это. Шли огромные клубы дыма. Это происходит на набережной (реки Великой - ред.)», - рассказала автор видео.

Также в комментариях псковичи поделились снимками, на которых видно место пожара.

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Фото: Андрей Гавлюк / «Жесть по-псковски»

Напомним, вечером 2 мая на улице Чапаева в Пскове выгорел сарай, также загорелся жилой дом.