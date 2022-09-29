Происшествия

Гараж и автомобиль сгорели в Писковичах из-за поджога

Автомобиль LADA Granta и гараж сгорели в деревне Писковичи Псковского района 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 0:40. Пожарным удалось спасти от распространения огня 12 соседних гаражей. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог.

Ещё один автомобиль - Geely MR-7180 - сгорел в деревне Солоново Псковского района вечером 28 сентября. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в фаре автомобиля.

Кроме того, вчера из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц сгорели садовый дом в деревне Вехно Новоржевского района, кровля многоквартирного дома в деревне Майкино Великолукского района и потолок в бесхозном строении на улице Советской в Бежаницах.

А в Острове в доме на улице Калинина огонь повредил потолок и мебель в многоквартирном доме. Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.