Происшествия

Псковские таможенники не дали мужчине провести юани, лиры и донги через границу РФ

231 иностранную банкноту обнаружили таможенники в рюкзаке гражданина, выезжающего из России в Эстонию через пункт пропуска Куничина Гора в Псковской области. Сумма денег в перерасчете на доллары превышала разрешаемый размер вывоза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

Мужчина не задекларировал и не предъявил таможенному контролю 17 690 евро, 206 долларов США, 16 010 рублей Российской Федерации, 176 000 индонезийских рупий, 16 000 корейских вон, 1 700 казахских тенге, 55 египетских фунтов, 1 100 ланкийских рупий, 130 китайских юаней, 15 латвийских лат, 30 турецких лир, 1 000 узбекских сумов, 200 000 вьетнамских донгов, 30 арабских дирхам, один малазийский ринггит, 1 000 армянских драм и два сингапурских доллара. Среди денежных знаков имелись как используемые в настоящее время, так и изъятые из обращения банкноты.

Общая сумма наличных денежных средств в эквиваленте составила более 17,6 тысячи долларов США. В отношении гражданина возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП (недекларирование наличных денежных средств).

«Гражданин объяснил свой поступок отсутствием знаний о необходимости декларирования вывозимых из Российской Федерации денежных средств. Однако незнание правил не освобождает от ответственности за совершенное правонарушение», - отметил начальник таможенного поста Роман Сушинский.