 
Происшествия

Крупный ландшафтный пожар ликвидировали под Псковом

Вместе с сотрудниками МЧС добровольцы АНО «Дружина» ликвидировали крупный ландшафтный пожар в районе деревни Неёлово под Псковом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

«Пламя охватило территорию площадью более шесть квадратных километров и уже вплотную подбиралось к жилым домам и объектам железнодорожной инфраструктуры. Ветер быстро менял направление, осложняя работу спасателей. Благодаря совместным слаженным действиям пожарных и дружинников пламя удалось остановить и отстоять железнодорожный семафор и релейный шкаф – оборудование, необходимое для безопасного движения поездов на этом участке», - сказал глава области.

Открытое горение ликвидировано. Пострадавших среди населения нет. «Дружина» продолжает дежурство в регионе.

«Благодарю добровольцев за неравнодушие и готовность прийти на помощь», - заключил Михаил Ведерников.
 

 

