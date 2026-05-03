Крупный ландшафтный пожар ликвидировали под Псковом

Вместе с сотрудниками МЧС добровольцы АНО «Дружина» ликвидировали крупный ландшафтный пожар в районе деревни Неёлово под Псковом, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

«Пламя охватило территорию площадью более шесть квадратных километров и уже вплотную подбиралось к жилым домам и объектам железнодорожной инфраструктуры. Ветер быстро менял направление, осложняя работу спасателей. Благодаря совместным слаженным действиям пожарных и дружинников пламя удалось остановить и отстоять железнодорожный семафор и релейный шкаф – оборудование, необходимое для безопасного движения поездов на этом участке», - сказал глава области.