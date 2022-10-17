Происшествия

Минобороны подтвердило крушение СУ-34 в Ейске

В Минобороны РФ подтвердили, что в Ейске потерпел крушение самолёт Су-34. По докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, сообщает ТАСС.

«Сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», - говорится в сообщении министерства.

Площадь пожара в жилом доме в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщают экстренные службы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место крушения самолета в Ейске.

Напомним, что в Ейске самолет упал на жилой дом, взорвался, после чего огонь перекинулся на жилой дом.