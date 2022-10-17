Происшествия

В Ейске Краснодарского края самолет упал на жилые дома

В Ейске самолет упал на жилой дом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы. Информации о погибших и пострадавших пока нет. ТАСС сообщает, что речь идет о военном самолете. На место падения прибыли пожарные и скорая помощь.

Фото: Правила жизни

Telegram-канал SHOT уточняет, самолет рухнул во дворе и взорвался, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Telegram-канал 112 сообщает, что речь идет про учебно-тренировочный самолет Л-39. Он упал во дворе на Коммунистической улице. Пожару присвоен 4 уровень сложности, повреждено 15 квартир. Детонирующие боеприпасы пока мешают пожарным приблизиться к жилому дому.



Предварительно, у самолета отказал двигатель, два пилота успели катапультироваться после крушения военного самолета в Ейске.