Происшествия

Названа основная версия крушения самолета Су-34 в Ейске

Главное военное следственное управление СК России продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним) по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: пресс-служба СК России

В результате падения самолета на жилой дом общее число погибших составило 13 человек, в том числе 3 детей, 19 человек получили различные ранения и были госпитализированы.

В настоящее время военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики (КЦ), эксперты СЭЦ СК России работают на месте происшествия.

Следствие изъяло образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимую документацию. «Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы», - говорится в сообщении.

В качестве основной версии крушения следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна.

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Напомним, вечером 17 октября в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.