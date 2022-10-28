Происшествия

Баню и жилой дом отбили от огня пожарные в Псковской области

Возгорание произошло в бане на улице Заводской в деревне Шелково Великолукского района 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 20:00. В помывочной огонь повредил потолок возле трубы на площади 2 квадратных метров. Баня оказалась закопчена. Предполагается, что причиной пожара стала неисправность дымовой трубы. Удалось остановить распространение огня.

Сегодня, 29 октября, ночью в деревне Гологузка Пыталовского района сгорел жилой дом. По предварительной информации, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки в доме. Сотрудники МЧС спасли от огня хозяйственную постройку.

А в 4:05 поступила информация о пожаре на улице Северной в Пустошке. Огонь повредил стену и кровлю сарая на площади 12 квадратных метров. В ведомстве считают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём неизвестного. Пожарные спасли от огня жилой дом и две хозяйственные постройки.