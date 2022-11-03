Происшествия

Полицейские раскрыли угон автомобиля в Великих Луках

Полицейские раскрыли угон автомобиля в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 2 ноября от дома на Октябрьском проспекте угнали автомобиль «ВАЗ-2103». Полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый за угон великолучанин 2000 года рождения. По имеющимся сведениям, он также находился в нетрезвом состоянии.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Проводится расследование.