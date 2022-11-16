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10-летнюю девочку госпитализировали с острой интоксикацией после распыления перцового баллончика в Острове

10-летнюю девочку госпитализировали с острой интоксикацией после распыления перцового баллончика в городской школе №1 в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 11:00 в дежурную часть ОМВД России по Островскому району поступило сообщение от директора городской школы №1 о том, что неизвестное лицо распылило в школе перцовый баллончик. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Установлено, что инцидент произошел в холле второго этажа.

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В результате разбрызгивания газа медицинская помощь оказана четырем детям: двум девочкам 2009 годов рождения и двум – 2011 года рождения. «Одну из пострадавших, 10-летнюю девочку, госпитализировали в Псковскую областную больницу с диагнозом "острая интоксикация"», - отметили в ведомстве.

В настоящее время полицейские установили, что газ распылил учащийся 9 класса данной школы.