Происшествия

16 школьников отравились из-за распыления газового баллончика в Острове

В Острове следователи проводят проверку по факту отравления подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

«16 ноября 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи учащимся общеобразовательного учреждения в городе Острове. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, происшествие произошло около 11:00 16 ноября, когда неизвестный распылил в помещении школы газовый баллончик. Медицинская помощь потребовалась 16-ти школьникам, 15 из которых уже отпущены домой.

В настоящее время следователи проводят проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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Напомним, в ноябре 2020 года 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках.