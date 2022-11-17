Происшествия

Прокуратура заинтересовалась содержанием железной дороги в Новосокольническом районе

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Нарушения выявили на Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Прокуратура установила, что организация допускает содержание железнодорожных путей в ненадлежащем состоянии, не обеспечивает безопасность функционирования стрелочного перевода.

Транспортный прокурор внёс представление начальнику дистанции пути.

По результатам его рассмотрения неисправности устранили, виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.