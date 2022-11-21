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Происшествия

Приговор в отношении экс-директора псковского государственного медиахолдинга вступил в силу

22.11.2022 16:46|ПсковКомментариев: 0

Приговор в отношении экс-директора государственного предприятия, похищавшего бюджетные средства, вступил в законную силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову при проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения бюджетных денежных средств, выделенных государственному медиахолдингу Псковской области в качестве субсидии на производство цикла видеофильмов, посвященных Международным ганзейским дням Нового времени.

Полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Псковской области установили, что хищение денежных средств происходило путем заключения экс-директором медиахолдинга фиктивных сделок по аренде транспортного средства для перевозки съемочной группы. Используя свое служебное положение, руководитель организации также оформлял и подписывал поддельные платежные поручения.

Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило 10 уголовных дел: 5 - по факту хищения денежных средств (ч.3 ст. 159 УК РФ) и столько же по неправомерному обороту средств платежей (ч.1 ст. 187 УК РФ), соединенных впоследствии в одно уголовное производство.

Псковский городской суд признал бывшего директора предприятия виновным и по совокупности указанных преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, со штрафом 150 000 рублей.

Также с фигуранта уголовного дела в пользу Минцифры России взыскали причинение материального ущерба в размере 502 500 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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