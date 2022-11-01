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Бывшего псковского медиаменеджера приговорили к условному сроку и штрафу за мошенничество

Экс-директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирину Назарову приговорили к условному сроку лишения свободы за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Ирина Назарова обвинялась в хищении денежных средств из федерального бюджета РФ, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно заключения от имени предприятия фиктивных договоров об оказании услуг и перевозки грузов автомобильным транспортом, а также в неправомерном обороте средств платежей, т. е. изготовлении в целях использования, а также сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств (платежных поручений) (часть 3 статьи 159, часть 1 статьи 187 УК РФ).

Сегодня, 1 ноября, суд признал Ирину Назарову виновной. По совокупности указанных преступлений ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, со штрафом 150 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Также с Ирины Назаровой в пользу Минцифры России взыскали причинение материального ущерба в размере 502 500 рублей.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Напомним, в ходе прокурорской проверки деятельности государственного медиахолдинга были установлены нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства о противодействии коррупции. Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовное дело по факту хищения денежных средств в размере более 80 тысяч рублей из 850 000, которые были выделены в качестве субсидии за счет средств федерального бюджета на производство цикла телевизионных документальных фильмов «Заповедными тропами».

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и частью 1 статьи 187 УК РФ (изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты).