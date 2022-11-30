Происшествия

Российскую пенсионерку задержали за нападение с ножом на терапевта

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Забайкальского края, которая несколько раз ударила врача-терапевта местной больницы ножом. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю.

По версии следствия, 28 ноября в посёлке Ксеньевка в дневное время в помещении местной больницы 63-летняя подозреваемая спровоцировала конфликт с врачом-терапевтом, женщиной 1968 года рождения, а затем нанесла ей несколько ударов ножом. Действия подозреваемой пресекли работники больницы, которые обезвредили ее и оказали помощь пострадавшей женщине. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей.

Следователи задержали подозреваемую. Ранее 63-летняя женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за грабеж, хулиганство и угрозу убийством.

Уголовное дело в отношении жительницы села Ксеньевка Могочинского района 1959 года рождения возбудили по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).