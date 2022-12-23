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Мужчину задержали за кражу спиртного и кофе в Пскове

26.12.2022 10:08|ПсковКомментариев: 0

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уравления Росгвардии по Псковской области.

25 декабря дежурному отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли в магазин, где задержали 59-летнего псковича, который похитил из торгового спиртные напитки и кофе. Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.

Теги: #кража #Росгвардия #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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