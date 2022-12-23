Происшествия

Мужчину задержали за кражу спиртного и кофе в Пскове

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уравления Росгвардии по Псковской области.

25 декабря дежурному отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли в магазин, где задержали 59-летнего псковича, который похитил из торгового спиртные напитки и кофе. Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.