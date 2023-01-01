Происшествия

Пассажирские поезда задерживаются в Псковской области из-за аварии на путях

Тележка вагона грузового поезда сошла с рельсов на перегоне Чихачево - Плотовец однопутного участка Дно - Новосокольники Октябрьской железной дороги 7 января, из-за этого ожидаются задержки пассажирских поездов. Об этом сообщается на сайте ОАО «РЖД».

Инцидент произошёл в 2:05. Пострадавших нет. К месту направлены восстановительные поезда со станций Псков и Новосокольники.

На время проведения восстановительных работ ожидаются задержки пассажирских поездов:

№217 Санкт-Петербург - Москва;

№52 Брест - Санкт-Петербург;

№677 Санкт-Петербург - Великие Луки;

№84 Гомель - Санкт-Петербург;

№250 Минск - Санкт-Петербург;

№64 Москва - Псков.

«На Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб. Железнодорожники предпринимают необходимые меры для ликвидации последствий схода и возобновления движения поездов», - добавили в ОАО «РЖД».