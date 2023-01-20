Происшествия

Дом Седельщикова горит на Запсковье

Объект культурного наследия - дом Седельщикова (бывший клуб «Подросток») горит в Пскове. Здание расположено на улице Герцена 5. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец.

«Горит заброшенное здание на Запсковье. Вызвана служба пожарной помощи», - сообщил очевидец.

Подробности произошедшего выясняются.

Напомним, пустующее здание на улице Герцена, 5 горело в 2014 году.

Здание на данный момент принадлежит ООО «Трактиръ 903». Ранее сообщалось, что комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском об изъятии объекта культурного наследия из собственности.