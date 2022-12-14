Культура

Названа причина направления иска об изъятии у собственника Дома Седельщикова в Пскове

Основанием для направления иска в Арбитражный суд Псковской области об изъятии из собственности ООО «Трактиръ 903» объекта культурного наследия - дома Седельщикова (бывшего клуба «Подросток»), расположенного на улице Герцена, 5 в Пскове, стал срыв сроков разработки проектной документации для реставрации объекта и проведения первоочередных противоаварийных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В комитете напомнили, что собственнику необходимо было произвести следующие работы:

разработку проектной документации и проведение первоочередных противоаварийных работ - в срок по 31 августа 2021 года;

разработку проектной документации на проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта для современного использования - в срок до 31 августа 2022 года;

проведение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта для современного использования в срок до 30 сентября 2025 года.

Сроки проведения работ были согласованы с ООО «Трактиръ 903», подчеркнули в комитете.

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«До настоящего времени научно-проектная документация на проведение работ, указанных в пунктах 1 и 2, в комитет не предоставлена. Первоочередные противоаварийные работы не проведены», - заметили специалисты.

В комитете пояснили, что при отсутствии научно-проектной документации, согласованной с комитетом, невозможно приступить к проведению работ по сохранению памятника. При этом комитет обратил внимание, что 30 сентября 2025 года - это окончательный срок проведения работ по сохранению, к которым собственник памятника должен приступить заблаговременно, при наличии разработанной и согласованной с комитетом научно-проектной документации, прошедшей государственную историко-культурную экспертизу.

«Памятник находится в аварийном состоянии, оконные и дверные проемы отсутствуют, доступ посторонних лиц в помещение не ограничен, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, так как территория памятника находится в туристическом центре города Пскова и свободна для доступа третьих лиц. Указанные обстоятельства свидетельствуют о невыполнении собственником требований к сохранению объекта культурного наследия», - заключили в комитете.