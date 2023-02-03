Происшествия

Великолучанин попался на краже дорогостоящего коньяка

Росгвардейцы задержали мужчину, который украл спиртное из магазина в Великих Луках 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого магазина на улице Вокзальной поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала дорогостоящую бутылку коньяка.

Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.