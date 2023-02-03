Происшествия

Двух мужчин задержали в Великих Луках после нападения на журналистов

Двух мужчин, которые напали на съёмочную группу ВТРК телеканала «360°» в Великих Луках, задержали за совершение мелкого хулиганства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержаны 2 местных жителя за совершение мелкого хулиганства, составлены административные протоколы по статье 20.1 части 1 КОАП РФ», - сообщили в ведомстве.

Напомним, нападение на журналистов произошло в ходе съёмок на территории автовокзала, где сегодня проходил рейд транспортной прокуратуры. По словам съёмочной группы, двое мужчин в нетрезвом состоянии мешали съемочному процессу и пытались сломать оборудование.