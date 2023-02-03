Происшествия

Нетрезвые мужчины напали на журналистов в Великих Луках

Нетрезвые мужчины напали на съёмочную группу ВТРК телеканала «360°» в Великих Луках. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Великолукской телерадиокомпании.

Нападение на журналистов произошло в ходе съёмок на территории автовокзала, где сегодня проходил рейд транспортной прокуратуры. По словам съёмочной группы, двое мужчин в нетрезвом состоянии мешали съемочному процессу и пытались сломать оборудование.

Писать заявление в полицию в ВТРК не планируют.

«Все целы и живы, не будем (писать заявление - ред.)», - сообщили в ВТРК.