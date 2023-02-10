Происшествия

Жилой дом загорелся в Псковском районе

Жилой дом выгорел изнутри в Псковском районе. Возгорание произошло 11 февраля на улице Народной СНТ «Малое Фомкино» Карамышевской волости, предположительно, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В этот же день огонь повредил ванную комнату в многоквартирном жилом доме 12 на улице Ленина в Дно. По имеющимся сведениям, причиной пожара послужила неисправность газового оборудования.

Потолочное перекрытие бани повредило во время пожара в деревне Заборье Куньинского района. В ведомстве считают, что пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печи

Также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, предположительно, стало причиной возгорания сажи в дымоходе дома на улице Молодежной в деревне Красное Солнце Бежаницкого района.